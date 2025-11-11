Por ocho horas Montecristo no contará con servicio de energía este jueves 13 de noviembre

Se llevarán a cabo trabajos de renovación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica

Con el objetivo de seguir ofreciendo a los clientes – usuarios de Montecristo un servicio más continuo y estable, Afinia, filial del Grupo EPM, realizará este jueves, 13 de noviembre, trabajos de renovación eléctrica en esta localidad.

Entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se realizarán labores de instalación de nuevos equipos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que es necesario interrumpir el servicio en la zona urbana y rural de Montecristo.

Con estos trabajos programados la filial del Grupo EPM sigue optimizando la calidad de la energía que reciben los habitantes de esta localidad.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.