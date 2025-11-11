Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores – Capítulo 5

Podcast | Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores – Capítulo 5

CARACOL INVESTIGA

“Hay una pérdida de la infancia y la adolescencia. Muchos niños reclutados por grupos armados o bandas criminales pierden su capacidad de sentir empatía, de relacionarse con otros, de amar. Adoptan una identidad de combate”, Edwar Hernández, psicólogo y personero delegado de Derechos Humanos en Cali.

En el capítulo final del podcast “Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores”, se aborda una de las heridas más profundas del reclutamiento infantil: el daño emocional y social que deja en los jóvenes que fueron utilizados por estructuras criminales.

El psicólogo Edwar Hernández explica que las secuelas no solo son visibles en la conducta, sino también en la manera en que los menores interpretan el mundo. “Hay un daño patológico profundo”, dice. “Pierden la infancia y la adolescencia, etapas clave para formar su identidad y construir relaciones humanas sanas”.

La socióloga Diana Sofía Albán, docente de la Universidad del Valle, coincide en que el reclutamiento es el reflejo de un sistema fracturado.

“Vemos una falla en los tres pilares que deberían protegerlos: la familia, la escuela y el Estado. Cuando esos espacios fallan, los grupos delincuenciales llenan el vacío", añade.

El podcast revela que, aunque en Cali existen programas de prevención, la violencia, la pobreza y la deserción escolar siguen alimentando el ciclo. Según la Secretaría de Educación, más de 141 mil estudiantes asisten a colegios públicos, pero el desafío sigue siendo evitar que abandonen las aulas, especialmente en el oriente y la ladera,.

“Por primera vez tendremos docentes orientadores enfocados en salud mental y convivencia. La escuela debe ser el primer escudo contra la violencia”, señaló Sara Rodas, secretaria de Educación de Cali.

A la par, fundaciones y líderes comunitarios tratan de ofrecer salidas reales.

Nilson Javier Quiñones, exfutbolistas quien hace parte del programa En la Buena, trabaja con jóvenes en riesgo para alejarlos de las pandillas. “Cada pelado que se salva es una victoria. Si el Estado no llega, nosotros tenemos que hacerlo”, afirma.

El podcast “Cali, una ciudad que lucha por recuperar a sus menores” cierra con un llamado urgente: “Hay que dejar de pensar que esto es normal. No lo es. Y solo cuando la sociedad entienda eso, podremos dejar de perder a nuestros jóvenes“, expresó la socióloga Diana Sofía Albán.