Murió motociclista tras chocar con un tractocamión varado entre Carreto y San Juan Nepomuceno

Cartagena

Un motociclista murió en un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía Sincelejo – Calamar entre el sector de Carreto y el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

La Policía confirmó que el conductor de un tractocamión de placas SYK-551, decidió estacionar el vehículo pesado sobre la berma de la carretera a la altura del kilómetro 102 porque presentaba fallas mecánicas. Acto seguido, un motociclista que transitaba en el mismo sentido vial chocó de manera violenta con la parte trasera del automotor.

Ante el fuerte impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos. La víctima fatal fue identificada como Juan Pablo Zuluaga Quintero, de 31 años y oriundo de Sampués, Sucre.

Como posibles hipótesis, la Policía de Tránsito analiza si el tractocamión presentaba las debidas señales de precaución para alertar a los conductores que se encontraba parqueado en la carretera. También se investiga si el motociclista mantuvo la distancia de seguridad correspondiente.