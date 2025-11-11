Los Libertadores en Cartagena realizó entrega previa de los premios de Cinestesia Fest

En una nueva edición del Festival Internacional de Cortometrajes Universitarios, Cinestesia Fest, organizado por la Fundación Universitaria los Libertadores, se reconocieron las propuestas audiovisuales más destacadas de la comunidad académica nacional e internacional. Los galardones se otorgaron el pasado 7 de noviembre en la gala de premiación que tuvo lugar en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bajo el lema Historias sin fronteras, el Festival superó las 2000 postulaciones, procedentes de aproximadamente 120 países. La edición 2025 llegó con una propuesta renovada, integrándose a la estrategia de Bogotaneidad, una iniciativa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso de los bogotanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la ceremonia de premiación celebrada en la capital colombiana se brindó reconocimiento al trabajo de cientos de realizadores en categorías como, Corto Documental Ambiental, Animación Nacional, Videoclip Nacional, Corto Nacional y Bogotaneidad. Además, se otorgaron premios especiales al Personaje Cinestesia Bogotá 2025 y el Premio Orgullo Libertador, que exalta la pasión, liderazgo e inspiración detrás del cine universitario.

De esta manera, a través de cortometrajes, documentales, animaciones y otros formatos audiovisuales, el certamen abrió un espacio dedicado a visibilizar historias que reflejaron la identidad y diversidad, cuyas producciones contaron con el talento aplicado de estudiantes y profesores de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

“Una de las principales novedades de esta versión consistió en nuestra expansión con galas en Bogotá y por primera vez en la sede Cartagena de nuestra institución, lo cual aporta a la consolidación del carácter integrador que ha venido caracterizando este escenario”, manifestó Mario Hernández, director del programa de Comunicación Social y Periodismo.

Caracterizado por una programación diversa, nuevos espacios de participación y un enfoque en la innovación e identidad, “destacando el empoderamiento de la mujer”, según Hernández, Cinestesia Fest 2025 sumó 14 categorías que premiaron proyectos audiovisuales nacionales y extranjeros, enmarcados en la Agenda Internacional 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por primera vez la sede de Cartagena de la institución educativa realizó con éxito el pasado mes de octubre la entrega de premios a 34 narrativas estudiantiles, correspondientes a siete categorías internacionales y nacionales, dentro de las que sobresalieron como novedades Pedro de Heredia y Bien Carteludo.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá se refirió a esta iniciativa como “un espacio que busca inspirar narrativas que resalten el carácter dinámico, resiliente e inclusivo de Bogotá, permitiendo que el arte y el cine sean vehículos para fortalecer la conexión entre la ciudadanía y su entorno”.

La novena edición de Cinestesia Fest, se realizó tras la instauración de una alianza entre la Fundación Universitaria los Libertadores, La Secretaría de Gobierno de Bogotá y su laboratorio de innovación GOLAB, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI) adscrita a esta entidad, Patrimonio Fílmico, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y HAY Festival. Esta unión permite potenciar la producción audiovisual en la ciudad al incorporar tecnologías emergentes y metodologías innovadoras centradas en la ciudadanía.