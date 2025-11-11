Incautan vehículo con madera de procedencia ilegal en el barrio San Mateo de Magangué

En el marco de la estrategia institucional para la protección del capital natural y la preservación de la flora y fauna silvestre, unidades adscritas a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar lograron la captura de un ciudadano que transportaba madera de manera ilegal en el municipio de Magangué.

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Colombia, en el barrio San Mateo, donde los uniformados interceptaron un vehículo tipo campero, marca Nissan, de placas REA-446, en el cual eran movilizados 28 listones y 8 tablas de madera, de aproximadamente tres a cuatro metros de largo, sin contar con los permisos exigidos por la autoridad ambiental competente.

Durante el procedimiento, el material maderable incautado fue avaluado en 1.450.000 pesos y puesto a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB). El capturado y el vehículo quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación por el delito tipificado en el artículo 328 del Código Penal (Ley 599 de 2000), referente a la explotación ilícita de recursos naturales renovables.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estas acciones: “Nuestra misión no solo es proteger la seguridad ciudadana, sino también salvaguardar los recursos naturales que son patrimonio de todos los colombianos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra el medio ambiente y a sumarse al compromiso de conservar nuestras riquezas naturales.”

La Policía Nacional en Bolívar recordó que la tala y comercialización ilegal de madera representa una amenaza directa para los ecosistemas del departamento y reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad en todo el territorio bolivarense.