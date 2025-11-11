IDEAM: Pronóstico clima 10, 11, 12 y 13 de noviembre Colombia ¿En qué regiones lloverá y hará sol?

¿En dónde Lloverá? Clima del fin de semana del 21 al 23 de junio en Colombia, según IDEAM. Imagenes de Canva

A lo largo de la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, prevalecerá un panorama de marcada inestabilidad atmosférica en el país, con lluvias recurrentes y cielos predominantemente nublados en las regiones Pacífica, Caribe y en el norte y centro de la Andina.

En el caso de la Orinoquía y la Amazonía, las precipitaciones serán más irregulares, aunque con episodios de aumento entre martes y viernes. Para Bogotá se prevé nubosidad variable, con incremento gradual de las lluvias en las tardes, especialmente hacia el jueves y el viernes.

Desde un enfoque más específico por días, cabe resaltar que en llo que queda del lunes 10 de noviembre, se presentarán precipitaciones de distinta intensidad en Chocó, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Risaralda, Amazonas y Cundinamarca.

Además, predominarán lluvias moderadas en Magdalena, Bolívar, Cesar, Atlántico, Quindío, Vichada, Caquetá, Putumayo y Norte de Santander, con condiciones igualmente húmedas en San Andrés.

El martes 11 será el día con mayor acumulado de lluvia, con intensificación en la Orinoquía y continuidad en Pacífica, Caribe, Amazónica y Andina, afectando a Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guainía, Caquetá y Amazonas, además de lluvias persistentes sobre ambos mares y el archipiélago.

Lo que se pronostica para el miércoles 12 es que las precipitaciones se mantendrán en la región Pacífica y disminuirán gradualmente en el resto del país.

¿Qué territorios tendrán los mayores acumulados de lluvia entre jueves y viernes?

El jueves 13 de noviembre se mantendrá un escenario de inestabilidad atmosférica, caracterizado por amplia nubosidad y episodios de lluvia intensa en las regiones Caribe y Pacífica, así como en sectores de la región Andina.

Los mayores acumulados se concentrarán en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Boyacá, además de áreas específicas de Tolima, Huila, Cundinamarca, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá, con la posibilidad de extenderse hacia zonas del Amazonas.

En los océanos Pacífico y Caribe se mantendrán cielos cubiertos, con lluvias continuas y probabilidad de tormentas eléctricas en los sectores occidental y central. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerá nubosidad parcial y lluvias aisladas sobre la zona marítima.

Para el viernes 14 se prevé un incremento marcado de las precipitaciones en el occidente y norte del país, junto con un aumento significativo de los acumulados en la Amazonia.

Los departamentos afectados incluyen Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, con lluvias puntuales en Vichada, Meta y Arauca. En ambos litorales persistirán las tormentas y la nubosidad densa.

¿Qué recomendaciones deben seguir las comunidades ante lluvias, deslizamientos, vientos fuertes e incendios?

Ante la persistencia del tiempo lluvioso y el incremento de alertas por deslizamientos, es importante que las comunidades permanezcan atentas a las condiciones de las vías, en especial en departamentos con alerta roja debido a su terreno accidentado.

Se recomienda realizar los desplazamientos durante el día, evitar transitar por zonas de alta pendiente y reportar inmediatamente cualquier movimiento de tierra o afectación en carreteras.

Por otra parte, durante episodios de tormentas eléctricas o vientos fuertes, es fundamental buscar refugio seguro, mantenerse alejados de áreas abiertas, árboles y estructuras metálicas, así como asegurar techos, revisar elementos elevados y mantener limpios los canales y sumideros para facilitar el drenaje.

En zonas con riesgo de incendios de cobertura vegetal, es indispensable apagar completamente las fogatas, evitar dejar materiales combustibles en espacios naturales y notificar cualquier foco de calor a las autoridades competentes.

Finalmente, hay que tener en cuenta que las entidades territoriales, organismos ambientales y cuerpos de bomberos deben sostener activos sus planes de prevención, monitoreo y respuesta; para verificar el estado de los corredores viales, la ciudadanía puede apoyarse en herramientas como ‘Viajero Seguro’, la línea #767 y los reportes actualizados del INVÍAS.