Hombre habría agredido a su mamá, abuela y hermano porque no le dieron dinero en Bolívar

Cartagena

En desarrollo de la estrategia E-PAIS, la Policía Nacional de Colombia, a través de su Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, logró la captura por orden judicial de Yannyher José Chávez Simancas, de 28 años, natural de Magangué, por el delito de violencia intrafamiliar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La aprehensión se llevó a cabo en el barrio Maracaná del municipio de Magangué, Bolívar.

De acuerdo con la investigación, Chávez Simanca habría agredido física y verbalmente a su abuela, madre y hermano menor de 16 años, luego de que estos se negaran a darle dinero presuntamente destinado a la compra de estupefacientes. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto de 2025 en el barrio Isla de Cuba de esa misma localidad.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, indicó que “esta captura es resultado del trabajo articulado entre las unidades judiciales y de infancia, y demuestra el compromiso de la Policía Nacional por proteger la vida y la integridad de cada miembro de la familia colombiana”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente a espera que un juez de la república defina su situación judicial.