Gobierno alista reglamentación con el fin de optimizar licencias ambientales para proyectos eólicos

El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, publicaron para comentarios el proyecto de decreto que reglamenta la licencia ambiental eólica, un instrumento diseñado para agilizar los permisos para realizar proyectos de generación de energía con capacidades entre 10 y 100 megavatios

Dentro del esquema se contemplan criterios de localización y diseño para la implementación de parques eólicos, con el fin de reducir al máximo el impacto ambiental desde la concepción misma de las iniciativas.

Las propuesta indica que para el otorgamiento de la licencia, denominada LAEólica, el interesado deberá solicitar términos de referencia específicos, soportados con información del proyecto, como coordenadas, cartografía, diseño preliminar, y fases de construcción.

Mientras que, el estudio de impacto ambiental, deberá contener aspectos como el análisis de los impactos ambientales y sociales del proyecto, junto con los planes de manejo, compensación y cierre.

La normativa incluye un régimen de transición, es decir, las iniciativas que actualmente se encuentren en trámite de licenciamiento podrán desistir y acogerse a este nuevo procedimiento.