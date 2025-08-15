Transición Energética: ¿Cuál país lidera con el 74 % de proyectos solares y eólicos en construcción?

China se ha consolidado como el epicentro de la expansión global de energías renovables, concentrando cerca del 74% de todos los proyectos solares y eólicos actualmente en desarrollo, según el Global Energy Monitor.

Este país avanza en la construcción de 510 gigavatios de capacidad a gran escala, frente a un total mundial de 689 GW, una cifra que lo coloca como líder absoluto en la transición energética.

Para dimensionar el alcance, un solo gigavatio puede abastecer de electricidad a aproximadamente un millón de hogares, lo que significa que la capacidad en construcción en China podría cubrir las necesidades energéticas de cientos de millones de personas.

Este crecimiento no solo responde a la creciente demanda interna, sino también a una estrategia nacional de reducción de emisiones y fortalecimiento de la independencia energética.

Con inversiones masivas y avances tecnológicos acelerados, Pekín no solo transforma su matriz energética, sino que también marca el ritmo de la competencia global hacia un futuro con menor dependencia de los combustibles fósiles.

¿Entre el carbón y la descarbonización?

Es importante considerar que China mantiene una aparente contradicción en su política energética: mientras continúa desarrollando nuevas plantas a carbón, con un récord de inicios de construcción el año pasado, el más alto en una década, también lidera una expansión sin precedentes en energías limpias.

Para 2025, el país prevé incorporar 246,5 gigavatios (GW) de energía solar y 97,7 GW de eólica, con lo que alcanzará una capacidad renovable operativa total de 1,5 teravatios.

En el primer trimestre del año, la generación combinada de estas dos fuentes representó el 22,5 % del consumo eléctrico de este país, un avance significativo en su matriz energética.

Este impulso responde a dos motivaciones estratégicas: cumplir con los compromisos climáticos internacionales y reducir la fuerte dependencia de combustibles fósiles importados, especialmente gas y petróleo.

La combinación de políticas estatales, inversiones masivas y avances tecnológicos está acelerando la transición energética, posicionando a China como un actor importante que, pese a su persistente uso del carbón, define en gran medida el rumbo global hacia un modelo energético más sostenible.

¿Cuál se plantea que sea el impacto económico y proyección futura?

En 2024, la energía limpia fue responsable de una cuarta parte del crecimiento económico de China, de acuerdo con el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA).

El impulso proviene, en gran medida, del auge de los vehículos eléctricos y de la expansión del transporte ferroviario electrificado, fortaleciendo la visión de que el país podría convertirse en el primer “electroestado” del mundo.

Desde otra perspectiva, entre los desarrollos más ambiciosos destaca la eólica marina, con 28 gigavatios actualmente en construcción, destinada a suministrar electricidad libre de carbono a polos industriales y grandes ciudades costeras.

Estas iniciativas se alinean con las metas provinciales de neutralidad de carbono y representan un avance hacia la descarbonización de sectores estratégicos. No obstante, persiste un desafío central: mantener su liderazgo en energías renovables sin dejar de reducir su significativa dependencia del carbón, fuente que aún abastece gran parte de su demanda interna.

Por último, cabe acotar que el equilibrio entre crecimiento verde y transición energética será importante para el papel que China juegue en el futuro climático global.