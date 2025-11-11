Gobierno aclara decisión sobre Daniel García Peña: ¿Qué pasará con el embajador de Colombia en EEUU?

AME1614. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 08/07/2025.- El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, habla durante una rueda de prensa este martes, en Washington (Estados Unidos). García-Peña regresó a Washington con el objetivo de enviar una señal de disposición por parte del Gobierno de Gustavo Petro para superar la crisis diplomática con la administración de Donald Trump. EFE/ Eduard Ribas Admetlla / Eduard Ribas Admetlla ( EFE )

Mucho ruido generó la revelación de un supuesto plan que estarían liderando los senadores estadounidenses Lindsey Grahan, Mike Lee, James Braid y James Blair, para sancionar y eventualmente encarcelar al presiente Gustavo Petro y a su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

La decisión cayó por sorpresa en los funcionarios del gobierno Petro, quienes se encontraban en medio de la IV Cumbre Celac en Santa Marta, y con varios líderes de la Unión Europea, que vinieron asistir a este evento importante para Colombia, pues este año tiene la presidencia Pro tempore de la Celac.

Sorpresa que claramente también fue para el presidente Gustavo Petro, de quien se sabe que inmediatamente se enteró sobre el supuesto plan, se comunicó de inmediato con el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, creando varias incógnitas sobre posibles decisiones frente a su estadía en el país norteamericano.

Sin embargo, la canciller Rosa Villavicencio aclaró que finalmente la decisión del gobierno es que el embajador Daniel Garcia peña no será a llamado a consultas, luego de que se confirmara que el supuesto plan que estarían ejecutando políticos de Estados Unidos para encarcelar al presidente Gustavo Petro, al parecer, era un rumor.

De esta manera confirma lo que habíamos dicho en caracol radio y es que el interés del gobierno colombiano es mantener los diablos abiertos con el gobierno de Donald Trump.