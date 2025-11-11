Fiscalía pide cárcel para Ricardo González por crimen de Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 306 al 316 del Código de Procedimiento Penal, solicitar se imponga medida de aseguramiento en contra del señor Ricardo Rafael González Castro. Y la medida de aseguramiento que solicita en este caso la Fiscalía es de detención preventiva en establecimiento de reclusión”: fue la petición que hizo la fiscal Elsa Reyes a la juez sexta de control de garantías de Bogotá.

El ente acusador lo imputó como coautor en modalidad dolosa el delito de homicidio agravado por participar de la golpiza que causó la muerte del estudiante de Los Andes, Jaime Esteba Moreno, la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

Este hombre, quien habría actuado en complicidad con Juan Carlos Suarez Ortiz, “le propinó una patada en la espalda” al joven “de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente”.

La causa de la fatal golpiza

La noche del 31 de octubre el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes departía con amigos en la discoteca Before Club. Y, al salir del sitio fue interceptado por un grupo de cuatro disfrazados que lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

Claudia Rodríguez, fiscal 201 adscrita a la URI de Engativá, reveló que Jaime Esteban Moreno “fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos, tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento“.

Precisamente, la nueva fiscal del caso, Elsa Reyes, indicó que tras golpear brutalmente a Jaime Esteban Moreno la madrugada de Halloween, Juan Carlos Suárez y Ricardo González le dijeron a un investigador que “intentaron abusar sexualmente de una amiga y que por eso lo agredieron”.