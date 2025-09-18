Confirmaron día de pagos del cuarto ciclo de Renta Ciudadana e IVA: Link de beneficiarios

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inicio del cuarto ciclo de pagos de los programas sociales Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Los hogares beneficiarios comenzarán a recibir las transferencias monetarias a partir del 25 de septiembre, y el periodo de entrega se prolongará hasta el 13 de octubre de 2025 para aquellos que reciben el pago mediante giro.

¿Qué requisitos debe cumplir para recibir este subsidio del Gobierno Nacional?

Este ciclo es condicionado, lo que quiere decir que no todos los hogares inscritos recibirán el aporte si no cumplen ciertas corresponsabilidades. Entre los requisitos están:

Aseguramiento en salud.

Matrícula escolar para los niños, niñas y adolescentes de 5 a 18 años.

Esquema de vacunación completo para menores de 6 años.

Es importante destacar que quienes no cumplan estas obligaciones no recibirán la transferencia correspondiente en este ciclo.

Durante este cuarto ciclo esperan beneficiar 774.823 hogares y destacaron que tendrá una inversión de 260.680 millones de pesos.

Según informó Prosperidad Social, estos programas benefician a hogares que cuidan a más de 851.294 niños y niñas menores de 6 años, en situación de pobreza y vulnerabilidad. Además de 50.868 hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador.

¿Cómo serán las entregas?

El Banco Agrario de Colombia, junto con su red de aliados, será el encargado del pago de estos subsidios.

Los pagos se harán mediante cuentas bancarias para quienes tienen ese servicio, o mediante giros para quienes no están bancarizados, dependiendo de lo que aplique en cada hogar.

Armonización entre programas

Desde el Departamento de Prosperidad Social, aseguraron que este cuarto ciclo forma parte del proceso de armonización entre los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. El objetivo es hacer más eficientes los recursos, ampliar la cobertura y mejorar la entrega.

Además, el enfoque prioriza la primera infancia, de modo que los hogares con niños muy pequeños tengan prioridad en estos apoyos dados por el Gobierno.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Si desea conocer si es beneficiario de los bonos entregados por el gobierno nacional, los cuales para este programa pueden ir desde los $220.000 hasta los $500.000 deberá ingresar la página de Prosperidad Social y dirigirse al botón que aparece en pantalla de “Consulte si su hogar es beneficiario”.

Posteriormente, le solicitarán llenar los espacios en blanco con su información personal, como: tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento.

Este es el link oficial para que pueda consultar si es beneficiario del programa de Prosperidad Social, Renta Ciudadana: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/

