Estos son los cambios en el gabinete del alcalde designado de Bucaramanga

Bucaramanga

Tras las declaratorias de insubsistencia por parte del alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento Olarte, 15 funcionarios de la administración fueron apartados de su cargo.

En la lista registran: Diego Reyes, Iván Torres, Ana María Vargas, Manuel Parada, Paola Mateus, Edna Liliana Díaz, Jaime Otero, Liliana Serrano, Alix Chinchilla, Estephany Soto, Diego Rodríguez, Wilson Díaz, Rosemberg Sanabria, Carlos Méndez y César Cordero.

Tras la salida de Iván Torres, Silvia Juliana San Miguel será la nueva secretaria de Desarrollo Social. Jairo Lozano, entrará a ocupar el cargo de secretario Jurídico donde se encontraba Paola Mateus. A la secretaría Administrativa, donde estaba Ana María Vargas, llega Adriana Rojas.

Jorge Andrés Rincón será el nuevo subsecretario del interior, Daniel Gómez Cure, subsecretario de Ambiente y Elkin Ávila, subsecretario de infraestructura.

En reemplazo de Diego Rodríguez, quien estaba en la Dirección del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, entra Jorge Villareal. El cargo de Edna Liliana Díaz, quien era Tesorera, lo entrará a ocupar José Luis Segura. El nuevo asesor de comunicaciones será Óscar Gerardo Hernández y a cargo del protocolo estará John Acuña.