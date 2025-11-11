En persecución policial fue capturado un presunto delincuente en Arjona

Pezuña permitió a las patrullas de vigilancia capturar a un ciudadano que portaba ilegalmente un arma de fuego, durante labores de control y vigilancia en el municipio de Arjona.

Los hechos se registraron cuando las patrullas realizaban el cierre de establecimientos abiertos al público cerca del bar “Terraza El Tormento”, donde observaron a una persona de contextura delgada, vestido con jean, camisa roja y tenis, portando un arma de fuego a la vista. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto emprendió la huida a bordo de una motocicleta, dando inicio a una persecución que recorrió varias cuadras hasta ser interceptado en el barrio La Pezuña.

Durante el registro personal, los policías hallaron en su poder un revólver calibre 38 corto, serial H124773, empuñadura de madera color café y cinco cartuchos. El capturado fue identificado como Wiliam Ramos Pacheco, de 24 años, quien no presentó documentación que acreditara la legalidad del arma.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, mientras que la motocicleta AKT 125, color negro mate, de placa EYE-91H, fue inmovilizada.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la acción de las patrullas y enfatizó la importancia de este tipo de operativos: “La rápida reacción de nuestros uniformados permitió retirar un arma ilegal de las calles y prevenir posibles hechos delictivos. Seguiremos reforzando los patrullajes y controles para garantizar la seguridad de todos los bolivarenses.”

Con este operativo, la Policía Nacional en Bolívar reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana en Arjona y en todo el departamento, e invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o las estaciones más cercanas.