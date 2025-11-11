En el barrio Las Palmeras fue capturado hombre con arma de fuego ilegal

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, en el barrio Las Palmeras.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en el sector, permitió capturar a un sujeto conocido como ‘el Robin’, de 30 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta, con 10 cartuchos para el mismo sin percutir.

El capturado se encontraba cerca de un grupo de personas y en una esquina del sector, practicándole un registro, donde se le encuentra el arma en la pretina del pantalón.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, en lo que va del año, ha capturado 725 personas por portar armas de fuego de manera ilegal, incautando 623 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.