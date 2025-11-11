¿En Colombia viven más los hombres o las mujeres? Este es el promedio de vida según cifras del DANE

El promedio de vida como concepto, se refiere al número medio de años que se espera que una persona dure con vida, esto, siendo un cálculo basado en el patrón de mortalidad de un tiempo determinado. Gracias a esto, se define un indicador que tiene como objetivo estimar la longevidad promedio de una población.

Según el Spencer Institute, de Estados Unidos, la esperanza de vida humana a pesar de ser un objeto de estudio durante muchos años, presenta diferentes desafíos en algunos países del mundo, lo que lo convierten en un campo de estudio muy complejo.

Factores que afectan la expectativa de vida

Dentro de las razones que dificultan la longevidad en todo el mundo, se encuentran factores como la genética (que juega un papel crucial en la determinación de la esperanza de vida de un individuo), el estilo de vida, factores ambientales y las condiciones socioeconómicas, esta última, relacionadas con niveles de ingreso, educación, acceso a salud, y seguridad.

Países con mayor y menor expectativa de vida

Con relación a esto, el país en que se tiene un promedio de vida menor, es Nigeria, con una expectativa cercana a los 50 años. Mientras que, por otro lado, el país con mayor promedio de vida, es Mónaco.

Esta estadística refuerza el argumento de la influencia que tiene el nivel socioeconómico en la esperanza de longevidad, teniendo en cuenta que una gran parte de la población de Nigeria vive por debajo del umbral internacional de pobreza extrema, mientras que Mónaco, se considera uno de los países más ricos del mundo.

Expectativa de vida en Colombia

El promedio de vida en Colombia ha presentado una variación importante con el paso del tiempo, pues según un informe realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, donde se analizó un periodo entre 1985 a 2025, ha aumentado cerca de 10 años.

En el año 1985, se esperaba que un hombre al nacer, tuviera una vida promedio de 64 años, mientras que las mujeres de 71 años. Este indicador se mantuvo constante con el paso de los años, pues a medida que la expectativa de vida para los hombres aumentaba, el de las mujeres crecía de igual manera.

Los datos revelados son los siguientes:

Hombres

1985-1990: 64.6 años

1990-1995: 65.3 años

1995-2000: 67.0 años

2000-2005: 69.0 años

2005-2010: 70.6 años

2010-2015: 72.0 años

2015-2020: 73.0 años

Mujeres

1985-1990: 71.5 años

1990-1995: 73.3 años

1995-2000: 74.9 años

2000-2005: 76.3 años

2005-2010: 77.5 años

2010-2015: 78.5 años

2015-2020: 79.3 años

Promedio de vida en Colombia para 2025

Además de esto, para el 2025, el DANE anunció que la expectativa de vida actual es de 77 años, siendo para hombres 74 y para mujeres 80 años. Por otro lado, de las personas colombianas mayores de 100 años, el 63% de este grupo, se encuentra compuesto por mujeres.

Por tanto, teniendo como base todos los datos mencionados anteriormente, se evidencia con claridad que, en Colombia, el promedio de vida en mujeres es ciertamente mayor a la expectativa de longevidad en hombres.

