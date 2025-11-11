El Pulso del Fútbol, 11 de noviembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primicia de que Harold Santiago Mosquera es nuevo jugador del América de Cali, disputando la recta final de la liga con Santa Fe. Steven dijo: “Yo creo que nadie va a poner en duda su profesionalismo, se está entregando tanto, que fue la figura del último partido. Y está en todo su derecho de irse”. Sobre el tema César agregó: “Yo no dudo que se entregue al 100% como lo dice la carta, el irse no va a significar que deje de jugar bien. El acuerdo se venía manejando desde hace un mes en súper secreto”.

