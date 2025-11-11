El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 11 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el fichaje de Harold Mosquera por el América de Cali.

Harold Santiago Mosquera / Colprensa

Juan Cedeño

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primicia de que Harold Santiago Mosquera es nuevo jugador del América de Cali, disputando la recta final de la liga con Santa Fe. Steven dijo: “Yo creo que nadie va a poner en duda su profesionalismo, se está entregando tanto, que fue la figura del último partido. Y está en todo su derecho de irse”. Sobre el tema César agregó: “Yo no dudo que se entregue al 100% como lo dice la carta, el irse no va a significar que deje de jugar bien. El acuerdo se venía manejando desde hace un mes en súper secreto”.

¿Harold Mosquera el jugador más valioso de la Liga

