El “Arnold” vendía droga e intimidaba a sus vecinos para no ser denunciado

El capturado estaría vinculado al tráfico de drogas para la organización criminal “Clan del Golfo”

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal de Bolívar, logró la captura en flagrancia de Arnold Isaac Gamarra Fuentes, de 35 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el barrio Costa de Oro, del municipio de San Juan Nepomuceno.

En el procedimiento, los uniformados incautaron 207 gramos de marihuana, 30 gramos de cocaína, 80 gramos de base de coca, un teléfono celular, envolturas y empaques para dosificación, una gramera y $385.000 en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría vinculado al tráfico de drogas para la organización multicrimen “Clan del Golfo”, que mantiene injerencia en esta zona del departamento.

Asimismo, se conoció que Gamarra Fuentes había sido capturado en dos oportunidades anteriores y cuenta con una sentencia condenatoria por el mismo delito.

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la efectividad del procedimiento y reiteró el compromiso institucional con la seguridad ciudadana:

“Continuamos atacando de manera frontal las estructuras dedicadas al microtráfico en los municipios del departamento. Este resultado refleja el esfuerzo permanente de nuestros hombres y mujeres por garantizar la tranquilidad de los bolivarenses”, señaló el coronel Reyes Ramírez.

