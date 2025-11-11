Dos hombres involucrados en hurtos a turistas en Cartagena fueron enviados a la cárcel

Los elementos materiales probatorios aportados por fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata(URI) de la Seccional Bolívar,permitieron que dos jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento carcelarias a un par de hombresquienes, en hechos independientes, habrían hurtado las pertenencias de turistas que visitaban Cartagena.

Se trata de Kevin Quintero Cifuentes, alias El Paisa, quien el pasado 25 de octubre, al parecer, intimidó con un arma de fuego a un ciudadano guatemalteco que conocía un lugar turístico en el barrio Marbella.En medio del temor creado en la víctima el ahora procesado le arrebató al extranjero sus joyas, un reloj y un celular de alta gama.

Uniformados de la Policía Nacionalque atendieron el llamado de la comunidad capturaron al procesado, de 20 años, cuando huía del lugar en una motocicleta. En poder del hombre fueron encontradas las pertenencias del turista. Además, se determinó que la moto figuraba como hurtada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por el segundocaso, fue judicializado Jaime David PadillaRamos quien estaríainvolucrado en un hurto violento ocurrido el pasado 30 de octubre en el barrio Manga. Según la investigación el señaladoresponsable, de 18 años, habríahurtado de maneraviolenta una cadena de oro a un ciudadano peruano que transitaba por vía pública. Unidades de la Policía Nacional fueron los responsables de capturar al ahora investigado cuando huía del lugar en un vehículo de servicio público.