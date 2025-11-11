Desde la Mesa de víctimas piden más apoyo para las mujeres en Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Luego que las autoridades indicaran que muchas mujeres de Cúcuta están siendo instrumentalizadas por bandas criminales, desde la Mesa de Víctimas piden al gobierno municipal acciones ayudar a esta población.

Resaltan que de ser cierto lo indicado por las autoridades, esto se darían porque muchas mujeres se encuentran en condición de alta vulnerabilidad.

“Sabemos la gran cantidad de bandas criminales que hay en nuestra ciudad, sabemos el modus operandi, sabemos también la realidad económica que vive nuestra ciudad en el tema de empleo, son muchos los factores”, indicó Yuleima García, representante de las mujeres en esta mesa.

Enfatizó que es bueno cuestionar “¿Qué está pasando con las mujeres?, ¿Cuál es el proceso que vamos a adelantar?, ¿Cómo las vamos a escuchar?, porque nosotros hemos venido levantando nuestra voz, hemos venido diciendo que nos están amenazando, que nos están vulnerando nuestros derechos”.

Resaltó que “esa instrumentalización también depende del factor económico, de la crisis que vive nuestra ciudad y de la falta de oportunidades que muchas veces tenemos las mujeres para ejercer una labor en cuanto a un empleo formal y en cuanto a otras posibilidades de poder superar y poder llevar el alimento a nuestras casas”.

Recordó que muchas de las mujeres que han sido asesinadas en esta zona de frontera son madres de familia y que hoy por hoy están quedando muchos niños huérfanos.