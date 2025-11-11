Directora del DAPRE será superintendente de salud especial para la Nueva EPS

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó la resolución con la que nombra a Angie Rodríguez, directora del DAPRE, como superintendente de salud ad hoc, de la Nueva EPS.

Esta decisión se da luego de que el superintendente de salud, Bernardo Camacho, aceptara que está impedido para tomar decisiones sobre esta entidad promotora de salud.

Recientemente, el ministerio advirtió a Camacho sobre las posibles consecuencias disciplinarias que tendría, en caso de intervenir en cualquier acto administrativo de la EPS, esto después de que, por más de nueve meses, se desempeñará como agente interventor de esta entidad.

Ahora será la directora del DAPRE, quien podrá conocer, ordenar, tramitar y decidir sobre cualquier actuación administrativa relacionada con la Nueva EPS.