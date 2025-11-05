MinSalud pide a superintendente Camacho nombrar delegado para toma de decisiones sobre Nueva EPS

A través de un documento firmado por el director jurídico del ministerio de salud, Rodolfo Salas, advirtió al superintendente de salud, Bernardo Camacho, sobre la posible aplicación de consecuencias disciplinarias frente a la toma de decisiones sobre Nueva EPS.

Esta advertencia se da por la existencia de conflicto de intereses, luego de que Camacho se desempeñará como interventor de esta entidad promotora de salud.

“En consecuencia, para evitar la declaratoria de responsabilidad disciplinaria por la causal mencionada, el servidor público debe declararse impedido para conocer de un asunto ante la existencia de un conflicto de intereses”, indica el documento.

Es por eso que deberá nombrar un superintendente de salud Ad Hoc, que conozca y adelante todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales sobre la Nueva EPS.

“Se considera que la calidad de agente interventor de la pluricitada Empresa Promotora de Salud, dada la existencia de facultades y funciones de dirección y administración, genera un interés directo sobre la entidad que puede colisionar con el principio de imparcialidad y demás que rigen la función pública y administrativa en el marco del ejercicio de las funciones de Superintendente Nacional de Salud