El exinterventor de Nueva EPS, Bernardo Camacho, es el nuevo Superintendente de Salud; el decreto que lo nombra en propiedad, quedó en firme.

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien oficializó el nombramiento, señaló que fue una decisión del Presidente Gustavo Petro, al considerar que Camacho, era óptimo para ocupar el cargo.

“El que manda, manda. Todos los cargos, ministerios, direcciones de entidades tan importantes como son las superintendencias, son decisiones del señor presidente de la República. Y por el otro lado, pues, el doctor Bernardo Camacho ha sido una persona que el señor presidente conoció durante el tiempo de la administración distrital”, dijo el Ministro.

Camacho fue agente interventor de Nueva EPS desde noviembre del 2024, hasta el pasado mes de agosto, dejando varios pendientes en la entidad, como la presentación de los estados financieros del 2023 y 2024.

Aseguró el pasado mes de julio que había logrado superar la etapa de verificación y procesamiento de más de 12 millones de facturas que aparecieron en febrero del año 2024, y estaba a la espera de la aprobación de la contralora delegada para aprobar esta documentación, para luego dar a conocer las cifras a finales de ese mismo mes.

Recientemente estuvo invoucrado en una polémica en la que la Policía Metropolitana de Bogotá, visitó la sede administrativa de la EPS para cumplir con órdenes judiciales vigentes contra varios funcionarios, por desacato a fallos judiciales relacionados con la falta de entrega de medicamentos a pacientes, entre ellos, Bernardo Camacho.