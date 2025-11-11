Desde el concejo de Cúcuta piden una restructuración del gabinete municipal

Cúcuta

Leonardo Jácome, concejal de la ciudad de Cúcuta hizo un fuerte llamado al alcalde Jorge Acevedo, solicitándole que se restructure el gabinete municipal, teniendo en cuenta varios despachos, que, a juicio del cabildante, no han dado los resultados esperados.

“Miren, lo que no están sirviendo son los funcionarios. Yo creo que el alcalde debe hacer el cambio ya del secretario de Seguridad Ciudadana”, dijo Jácome.

Argumentó que “en esta Secretaría, se deben traer personas idóneas, personas que sepan de seguridad”. Y le pidió al mandatario cucuteño que “tome decisiones trascendentales”.

Indicó que como concejal de Cúcuta “voy a citar un control político al secretario de Seguridad Ciudadana, pero el alcalde debe cambiarlo ya. Trabajen con el gobernador. Mire, yo no he visto una sola acción conjunta entre el gobernador y el alcalde. ¡Háganlo! Háganlo porque esto también es el área metropolitana y creo que si las cosas siguen así, esto no pinta nada bien para la ciudad“.

Indicó que es lamentable ver cómo la ciudad cada vez sobresale por hechos como sicariato y otros delitos.