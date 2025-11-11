Culmina IV Cumbre Celac en Colombia: baja participación y desacuerdos en declaración conjunta

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asistieron a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y de la Unión Europea, que se desarrolló en Santa Marta, de los 60 jefes de Estado que habían sido invitados al evento. 12 habían confirmado su asistencia, pero sólo nueve llegaron al evento.

El evento concluyó con una declaración conjunta que incluye 50 puntos clave, pero que no fue firmada ni aceptada por todos los países en su totalidad.

Por ejemplo, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago suscribieron la declaración, pero excluyeron algunos puntos, como el apoyo al proceso de paz en Colombia, la definición del conflicto entre Israel y Palestina como un asunto de “dos Estados”, y el rechazo al embargo del impuesto a Cuba.

Entre las particulares de la firma de esta declaración, es que Venezuela decidió retirarse completamente del acuerdo.

La declaración subraya la preocupación por los conflictos internacionales y hace llamados concretos a la paz en Ucrania, el Medio Oriente y Haití, defendiendo el respeto al derecho internacional y la protección de los civiles. También, ratifica el apoyo al proceso de paz en Colombia y el compromiso con la estabilidad del Caribe.

La Cumbre Celac concluyó con una reunión de los países miembros de la Comunidad del Caribe y el documento del acuerdo final que ya publicado en caracol.com.co