Concejo Distrital conmemoró los 214 años de Independencia de Cartagena

Desde el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, el Concejo Distrital de Cartagena realizó la tradicional sesión solemne de lectura del Acta de Independencia, con la presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas, congresistas, líderes sociales, reinas nacionales y locales, y ciudadanía en general.

Durante el acto, las candidatas al Concurso Nacional de Belleza y la Reina de la Independencia fueron las encargadas de dar lectura al histórico documento que selló la libertad de Cartagena en 1811, exaltando el legado de sus próceres y la importancia de esta fecha como símbolo de autonomía, identidad y resistencia del pueblo cartagenero.

El evento contó con la presencia del alcalde mayor Dumek Turbay Paz, quien dirigió un mensaje a los asistentes, así como del presidente del Concejo Distrital, Rafael Enrique Meza Pérez, quien destacó el papel del Cabildo en la preservación de los valores históricos y culturales de la ciudad.

En el marco de la ceremonia, la Corporación hizo entrega de la Orden Civil al Mérito “Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”, en sus distintos grados, a ciudadanos, entidades e instituciones que con su labor han contribuido al desarrollo, la cultura, la educación, la salud y la identidad cartagenera.

Entre los galardonados se destacan:

• En el Grado Gran Cruz, el Contralmirante John Henry Ruiz Murcia.

• En el Grado Gran Oficial, el Mayor de la Policía Andy Castellanos Barrios, el Magistrado Alejandro Campos Pájaro, el Dr. Luis Guillermo Ramos Vergara, el Dr. Francisco González Medina, el Dr. Lito Porto Porto, el Dr. Alex Tejada Núñez, el Dr. Álvaro Cárcamo Camargo, el Dr. Edgar Gutiérrez Puente, el Dr. Enrique Tang Villanueva, la Dra. Anita Vergara Villarreal, el Dr. Carlos Londoño Botero, Julián Sánchez Rodríguez, el Restaurante Árabe Internacional, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Granitos de Paz, la Fundación Verde que te Quiero Verde y la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR.

• En el Grado Comendador, se reconoció a Salsa a la Plaza, el Instituto Rochy, José María González “El Zorrillo”, Richard Marrugo Castillo, Aroldo Iriarte Arias, Leonardo Iriarte Arias, Silvio Ruiz “Lil Silvio”, Deberson Ríos “DJ Dever”, Manuel Lozano Klee, El Coreano – La Esquina del Son, Fredy Jesús Martín Guzmán, Milton Fernández Grey, Blanca Arroyo, Andrés Rico Rivera y Liliana Puello López.

Con esta ceremonia, el Concejo Distrital reafirmó su compromiso con la historia, la cultura y la ciudadanía, rindiendo homenaje a quienes con su labor engrandecen el nombre de Cartagena de Indias. ¡Viva Cartagena libre, valiente y eterna! ¡Viva el 11 de noviembre!