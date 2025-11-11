Noticiero mediodía Cartagena

Con arma blanca fue asesinado un hombre en el sector La Magdalena de Olaya Herrera

La víctima fatal presenta seis anotaciones judiciales

Colprensa

Un homicidio con arma cortopunzante se presentó en el barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena.

En el lugar se presentó el deceso de Álvaro Javier Villareal Ortega de 37 años de edad, natural de Cartagena, quien recibió varias heridas con arma cortopunzante, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece horas después.

El occiso presentaba seis anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Los hechos materia de investigación y la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.

