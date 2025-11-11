Capturan en flagrancia a alias “La Chiry” por tráfico de drogas en El Carmen de Bolívar

La Policía Nacional de Colombia logró desmantelar una red de tráfico de estupefacientes en el municipio de El Carmen de Bolívar con la captura de Rosiris Astrid Torres Cueto, de 59 años, conocida como “La Chiry”.

Durante dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio La Floresta, los uniformados incautaron 84 gramos de cocaína, los cuales eran distribuidos para la venta al narcomenudeo en la región. Según las investigaciones, la mujer coordinaba la comercialización de drogas al servicio de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del “Clan del Golfo” en la subregión de los Montes de María.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Investigación Criminal de Bolívar, destacó: “Esta operación es un claro mensaje de que no habrá tolerancia frente al tráfico de drogas en la región. Continuaremos trabajando para proteger a nuestra comunidad y desmantelar estas estructuras criminales.”

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La capturada y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se espera que un juez defina su situación judicial.