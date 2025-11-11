Capturados dos presuntos expendedores en Mahates, Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal Bolívar, logró la captura en flagrancia de José Manuel Grau Herrera, de 30 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en vía pública, en el municipio de Mahates, barrio La Invasión.

En el operativo, los uniformados incautaron 95 dosis de marihuana. La captura se realizó luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de un sujeto expendiendo sustancias estupefacientes en el sector.

El capturado, junto con la droga, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la república defina su situación judicial.

Entre tanto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad:

“Estos resultados reflejan el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el tráfico de drogas. La participación activa de los vecinos es fundamental para desarticular estas actividades ilícitas y proteger la integridad de todos”, afirmó el coronel Reyes Ramírez.

En lo corrido del año la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar ha capturado a más de 1130 personas comprometidas en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.