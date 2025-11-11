Capturado uno de los más buscados del departamento de Bolívar

En el marco de las operaciones permanentes contra el accionar delictivo en el departamento de Bolívar, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, capturó a un presunto cabecilla militar de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”. La operación fue posible gracias a labores de inteligencia naval y a la articulación de capacidades del Batallón de Infantería de Marina No.13. Durante el procedimiento se incautaron ocho fusiles, más de mil cartuchos de diferentes calibres, 18 proveedores metálicos y material de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El capturado, conocido con el alias de “Pichurro”, figuraba en el cartel de los más buscados del departamento y era considerado una pieza clave dentro del “Clan del Golfo” en la región Caribe. De acuerdo con información de inteligencia, se desmovilizó del Frente 37 de las extintas FARC y en 2019 reincidió en actividades criminales al vincularse nuevamente al GAO “Clan del Golfo”, donde habría tenido un papel determinante en el fortalecimiento armado de esta organización en los Montes de María. Así mismo, estaría relacionado con los hechos ocurridos el 30 de septiembre del presente año en la vía principal de la vereda Capaca, municipio de El Carmen de Bolívar, donde hombres armados habrían incinerado cinco vehículos de maquinaria amarilla pertenecientes a la empresa Yuma Concesionaria S.A.

En el desarrollo de otra operación, tropas del Gaula Militar Bolívar, el Gaula Élite Militar Conjunto Nacional No. 1 y el Gaula de la Policía Nacional capturaron a siete presuntos integrantes más de esta estructura criminal, entre ellos alias “Santiago”, cabecilla financiero, y alias “Jeringa”, cabecilla militar. En la acción se incautaron una escopeta, 46 cartuchos de diferentes calibres y 10 teléfonos celulares.

Alias “Jeringa” tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años, iniciando en el año 2000 como integrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Actualmente, se desempeñaba como cabecilla de zona en el municipio de Zambrano (Bolívar), encargado del cobro de extorsiones y de coordinar homicidios selectivos. Por su parte, alias “Santiago” sería el responsable de la parte financiera de la subestructura, encargado de los cobros relacionados con obras de infraestructura vial en los Montes de María.

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, continuará realizando operaciones conjuntas y coordinadas contra el crimen organizado en el Caribe colombiano, con el objetivo de desarticular las estructuras al margen de la ley y garantizar la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano. Así mismo, invita a la ciudadanía a denunciar, a través de las líneas gratuitas 146 y 147 disponibles las 24 horas, cualquier situación o hecho sospechoso que ponga en riesgo la integridad y estabilidad de la región.