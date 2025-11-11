Campesinos del sur de Bolívar avanzan en la constitución del Territorio Campesino Agroalimentario

Cartagena

Más de 650 familias campesinas del corregimiento de Micoahumado, en el municipio de Morales, sur de Bolívar, participaron en la Audiencia Pública en la que aprobaron el Plan de Vida Digna, con el propósito de avanzar en la constitución del Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) ‘Paz y Soberanía de la Serranía de San Lucas’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El TECAM comprende 32.000 hectáreas distribuidas en 13 veredas de los municipios de Morales y Arenal, donde habitan 850 familias campesinas dedicados principalmente a la producción de cacao, café y caña panelera, así como a la ganadería a pequeña escala y a los cultivos de pancoger.

“Este proceso nació a raíz del conflicto armado que vivimos en esta región y en este corregimiento. Desde entonces hemos venido construyendo este Territorio Campesino Agroalimentario, donde nuestra identidad es la producción campesina y la conservación del medio ambiente”, afirmó Liliana Reyes, integrante del Comité TECAM, destacando la resiliencia y organización comunitaria de las familias campesinas.

El director de la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─, Juan Felipe Harman Ortiz, junto con su equipo técnico, respaldó este proceso que logró articular al campesinado en torno a la transformación de un territorio profundamente afectado por el conflicto armado, en una región productiva y en paz. La entidad es la encargada de la constitución legal de los Territorios Campesinos Agroalimentarios en todo el país.

“Los campesinos también son parte del ecosistema, y necesitamos ratificar de forma concreta su legítimo derecho a la permanencia, a la producción y a soñar con un futuro más próspero para sus hijos e hijas”, afirmó Felipe Harman.

Asimismo, el director de la ANT, agregó que “lo más importante que queremos ratificar hoy es que son los procesos organizativos campesinos los que hacen sostenible la Reforma Agraria. Aquí apelamos, convocándolos a ustedes, a que estén más unidos que nunca en función de profundizar el cambio social”.

Plan construido desde la participación

El Plan de Vida Digna define las prioridades del territorio a partir de diez ejes estratégicos: soberanía alimentaria, educación, salud, infraestructura, comunicación popular, cuidado ambiental, justicia y paz territorial, equidad de género, economía campesina y participación política.

Su construcción fue el resultado de un año de trabajo colectivo que incluyó visitas técnicas, talleres comunitarios, ejercicios de cartografía social, reconstrucción de líneas de tiempo históricas y la delimitación del polígono territorial, en articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las organizaciones campesinas.

Modelo de planificación campesina nacional

Durante la Audiencia Pública, autoridades nacionales y locales reconocieron al TECAM ‘Paz y Soberanía de la Serranía de San Lucas’ como referente nacional de planeación campesina que fortalece la economía rural, la autogestión y el ejercicio de la soberanía sobre la tierra.

“Esta es la lucha de los campesinos por nuestros derechos a la tierra, a la paz y al desarrollo. Nuestro plan de vida está compuesto por diez ejes de articulación con el plan de desarrollo de nuestro corregimiento, para sembrar cacao, café, caña y ganadería a pequeña escala”, señaló Pablo de Jesús Santiago, líder del proceso TECAM.

El Plan de Vida Digna contempla 42 proyectos comunitarios, entre ellos la creación de una escuela campesina de soberanía alimentaria, la conformación de un fondo solidario para la economía popular, y la construcción de infraestructura vial y de riego que beneficie a las veredas del territorio.

Un paso firme hacia la paz territorial

“Todos nos sentimos felices porque es un sueño que se logró, luchando hace tiempo con resistencia de los campesinos, padres, madres y líderes comunitarios. Estoy agradecido con todo el equipo de trabajo de esta comunidad que es pujante y resistente”, expresó Ruben Acosta, rector de la Institución Educativa Micoahumado.

El mensaje es claro: las comunidades de Morales y Arenal avanzan en la consolidación de un modelo de desarrollo rural con identidad campesina, sostenible y participativo, en coherencia con la implementación de la Reforma Agraria y los objetivos del Acuerdo de Paz.

El Plan de Vida Digna del Territorio Campesino Agroalimentario “Paz y Soberanía de la Serranía de San Lucas” reafirma que la paz, la justicia social y la vida digna en el campo colombiano se construyen desde la organización y la soberanía popular, con el campesinado como verdadero protagonista del cambio.