CAC de la Cámara de Comercio fortalece la cultura de la conciliación entre adultos mayores

En el marco de la conmemoración de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena, a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC), lideró una jornada lúdico-educativa con más de 60 adultos mayores del Centro de Vida San Isidro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta actividad, cargada de aprendizajes y emociones, tuvo como propósito fortalecer sus habilidades para la resolución pacífica de conflictos y sensibilizarlos sobre los mecanismos de conciliación y acuerdos de apoyo como herramientas prácticas para la vida cotidiana.

La jornada hizo parte de las acciones estratégicas que adelanta la Cámara para facilitar el acceso real, cercano y humano a la justicia, y se articuló con la Conciliatón Nacional del Ministerio de Justicia, iniciativa que busca acercar estos mecanismos a las comunidades más vulnerables del país y promover una cultura basada en el diálogo, la empatía y el entendimiento mutuo.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena creemos que el acceso a la justicia debe ser una experiencia incluyente, comprensible y transformadora. Por eso acompañamos a las comunidades con acciones que fortalecen la convivencia, la cultura del acuerdo y la paz cotidiana”, expresó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la entidad.

Con este tipo de actividades, el CAC reafirma su compromiso con el bienestar social, la convivencia pacífica y la construcción de una ciudadanía más justa, solidaria y preparada para resolver sus diferencias a través del diálogo. Porque la justicia también se construye escuchando al otro y apostándole al acuerdo.