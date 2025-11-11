Arquidiócesis de Cartagena prepara su acción pastoral en la ciudad y Bolívar

Mientras Cartagena se prepara para conmemorar su ‘Grito de Independencia’, la Arquidiócesis de Cartagena convoca a un encuentro fundamental que busca analizar la realidad de la región. La XXII Asamblea Arquidiocesana de Pastoral reunirá a cerca de 500 líderes, incluyendo sacerdotes, religiosas y laicos, para realizar una lectura minuciosa de los desafíos sociales en Cartagena y en el departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este encuentro, que anualmente se realiza en el auditorio de la Universidad de San Buenaventura, tiene como objetivo pasar de la evaluación interna a la proyección de acciones concretas que respondan a las problemáticas más urgentes de nuestra ciudad y departamento.

Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, los participantes abordarán una nutrida agenda que pondrán en el foco temas como:

1. Nuevas formas de esclavitud: análisis sobre problemáticas como la explotación laboral, la pobreza extrema, la corrupción y el flagelo de la trata de personas siguen afectando la dignidad de los habitantes de “La Heroica” y el Caribe.

2. Reconstrucción del tejido social: se buscará trazar un camino para fortalecer la convivencia y la cohesión social, clave para la superación de la desigualdad en una ciudad de grandes contrastes.

3. Conversión integral y sinodalidad: el llamado a la acción y al trabajo conjunto por la proyección de una Iglesia que se acerca hacia su quincentenario de evangelización.

Caminando hacia los 500 años de evangelización

Bajo el lema “Somos discípulos misioneros de Jesús”, esta Asamblea busca continuar el caminar como peregrinos de esperanza que nos ha conducido durante este año jubilar, llevando el mensaje del Padre a los rincones más apartados, allí donde las periferias existenciales requieren consuelo y acogida. El trabajo de estos tres días planteará la hoja de ruta para la estructura del plan de pastoral 2027- 2037, una propuesta estratégica para todas las parroquias y organizaciones de la jurisdicción eclesiástica.

Apertura al novenario: un momento histórico

Este encuentro abre la cuenta regresiva hacia los 500 Años de Evangelización en Cartagena con un novenario de preparación hacia este acontecimiento en el 2034, animado en la inspiración evangélica y eclesial del Plan Arquidiocesano de Pastoral en constante renovación y apertura, desde la motivación de “los nueve Rostros Eclesiales” que animan el modo de ser Iglesia con la siguiente proyección

2026: Rostros de la Iglesia Discípula y de la Iglesia Misionera

2027 : Rostro de la Iglesia Comunión

2028 : Rostro de la Iglesia Ministerial

2029: Rostro de la Iglesia Solidaria

2030: Rostro de la Iglesia Movilidad Humana

2031: Rostro de la Iglesia Mariana

2032: Rostro de la Iglesia Laudato si

2033 : Rostro de la Iglesia Pluricultural – Jubileo Extraordinario de los 2000 años de la Redención.

2034 : Año Jubilar de los 500 años de Fe, Evangelización, Cultura y Promoción Humana de la Arquidiócesis de Cartagena.

Esta celebración llegará un año después del quinto centenario de La Heroica lo que refleja el acompañamiento continuo de la Iglesia a las realidades sociales y políticas de la ciudad a lo largo de su historia.

La Arquidiócesis de Cartagena reitera que, en medio del ambiente de fiesta y conmemoración de la Independencia, su rol es garantizar que la discusión de la libertad y la dignidad humana como el centro de la mirada y del sentido del evangelio, se mantenga en el foco de lo público.