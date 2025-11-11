“Alegría que Gira”: SuperGiros se une al Desfile de Independencia 2025 con comparsa y tráiler

SuperGiros Bolívar se suma a la celebración de las Fiestas de Independencia de Cartagena 2025 con su comparsa “Alegría que Gira”, llevando el azul de su marca al tradicional Bando.

Este jueves 13 de noviembre, la comercializadora de servicios participará en el desfile de Independencia con una comparsa integrada por sus colaboradores, quienes se convertirán en los embajadores de la alegría, la cultura y el orgullo cartagenero. Además, SuperGiros contará con un tráiler, que incluirá como invitado especial a DJ Dever, a la influencer digital, La Gran Leidy y a personalidades que llenarán de ritmo y energía el recorrido por las calles de la ciudad.

“Nos llena de emoción participar una vez más en en el Desfile de Independencia. Este año queremos sorprender a todos los asistentes y reafirmar que SuperGiros es una marca comprometida con la cultura, las tradiciones y la gente que nos inspira cada día”, expresó José Vergara Saltarín, jefe de Mercado y Comunicaciones de la comercializadora.

Con su comparsa y su tráiler, SuperGiros Bolívar busca aportar alegría, cercanía y orgullo local a una de las celebraciones más emblemáticas del Caribe colombiano, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural y social de la región.

También hace presencia a través de Prensa Festiva

SuperGiros Bolívar se une a la celebración de las Fiestas de Independencia también patrocinando la comparsa de periodistas “Prensa Festiva”, un espacio que resalta la alegría, el talento y el compromiso de quienes informan y mantienen viva la tradición cartagenera. Este año, 30 periodistas harán parte del Desfile, llevando con orgullo los colores, el ritmo y el espíritu de nuestra ciudad.

SuperGiros

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio,

compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.