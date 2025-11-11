Alcalde Dumek Turbay entrega las llaves de Cartagena a candidatas del Concurso Nacional de Belleza

Cartagena abre sus puertas con orgullo para recibir a las candidatas del tradicional Concurso Nacional de Belleza (CNB), quienes desde hoy se convierten en huéspedes de honor y protagonistas de nuestra identidad.

En un acto solemne, llevado a cabo este lunes en el Salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, acompañado por la gestora social del Distrito, Liliana Majana, hicieron entrega oficial de las llaves de la ciudad con la presencia de Raimundo Angulo, presidente de la organización.

Las llaves, cargadas de identidad histórica y cultural, fueron elaboradas por segundo año consecutivo en la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar).

La aspirantes al título de Señorita Colombia simbolizan la diversidad, la cultura y la fuerza de sus regiones, con una Cartagena las recibe con la calidez de su gente, como huéspedes de honor.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“El esfuerzo y profundo compromiso con el Concurso Nacional de Belleza han sido fundamentales para seguir proyectando a Cartagena ante el país y el mundo. El CNB ha trabajado durante décadas por fortalecer y destacar lo mejor de nuestra gente y convirtiendo la belleza en un puente que une a los colombianos”, destacó el alcalde Mayor, Dumek Turbay.