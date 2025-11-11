A la cárcel hombre que agredió a sus padres porque se le perdieron 100 mil pesos en Cartagena

Cartagena

Una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif) judicializó a dos hombres quienes, en procesos distintos, habrían agredido familiares. Ambos casos se registraron el pasado 31 de octubre en Cartagena (Bolívar) y sus capturas se materializaron en flagrancia por la Policía Nacional.

En el primer caso las víctimas son padres de familia a quienes su hijo, de 24 años, los sometía de manera reiterada a malos tratos físicos y verbales. Según consta en la investigación, la más reciente agresión ocurrió por la pérdida de 100.000 pesos. Esto bastó para que el procesado, al parecer, destruyera algunos enseres de su vivienda, ubicada en el barrio Ceballos.

Ante las agresiones verbales contra la mamá del investigado, el esposo de la mujer salió en su defensa siendo amenazado con un objeto contundente. Además de ver como una moto era también dañada.

En otro hecho, sucedió en el barrio El Pozón un hombre de 25 años fue capturado y judicializado porque estaría golpeando a su pareja. Las heridas causadas en el rostro de la víctima hicieron que permaneciera varios días recluida en un centro de salud. El ataque habría ocurrido debido a la negativa de la mujer para continuar con la relación.

Los dos hombres fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada. Cargos que ninguno aceptó.

Por decisión judicial los investigados deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios.