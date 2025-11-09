Alianza vs Chicó EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana
El cuadro de Valledupar espera ganar para seguir luchando por la clasificación a cuadrangulares.
La jornada 19 del fútbol colombiano continúa este domingo 9 de noviembre con el partido entre Alianza Valledupar y Boyacá Chicó en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.
El dueño de casa suma 26 puntos, razón por la que debe ganar para regresar al grupo de los ocho y con ello soñar con una clasificación a los cuadrangulares finales. El empate podría servirle, siempre y cuando América no sume en su partido.
Por otro lado, si bien el cuadro boyacense no se juega nada en lo que resta de la temporada, debe empezar a sumar pensando en el descenso del próximo año.
Siga EN VIVO el partido Alianza vs. Chicó por Liga Colombiana
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Nicolás Valencia intentó un pase en profundidad pero Jairo Molina estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Carlos Lucumí (Alianza).
Andrés Aedo (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado por bajo a la izquierda. Mayer Gil (Alianza) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de John García.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área.
Arlen Banguero (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Arlen Banguero (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhair Castillo.
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Valencia (Boyacá Chicó).
Remate fallado por John García (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda.
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Nicolás Valencia intentó un pase en profundidad pero Vladimir Hernández estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Wiston Fernández con un pase de cabeza.
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.
Rubén Manjarrés (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Londoño (Boyacá Chicó).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rubén Manjarrés.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yilson Rosales con un centro al área.
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Arlen Banguero intentó un pase en profundidad pero Jairo Molina estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado a la escuadra izquierda. Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yilson Rosales.
Corner,Alianza. Corner cometido por José Ampudia.
Corner,Alianza. Corner cometido por Andrés Aedo.
Remate rechazado de Carlos Lucumí (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jhair Castillo con un centro al área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Carlos Lucumí.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Kevin Moreno.
Remate rechazado de Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Quiceno con un pase de cabeza.
Remate rechazado de Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vladimir Hernández.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mayer Gil (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. John García (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Wiston Fernández con un centro al área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Anyelo Saldana.
Remate rechazado de Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jhair Castillo.
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Arlen Banguero.
Falta de Rubén Manjarrés (Alianza).
Johan Bocanegra (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jairo Molina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Quiceno.
Remate fallado por Wiston Fernández (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jhair Castillo con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Mano de Kalazan Suárez (Alianza).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento