Soacha ofrece recompensa de 20 millones de pesos por información de feminicida de Nelcy Muñoz

Cundinamarca

En en el municipio de Soacha se presentó un nuevo ataque contra las mujeres. En la vereda Panamá fue asesinada Nelcy Muñoz España por su pareja sentimental.

De acuerdo con información brindada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico , Nelcy fue apuñalada , quedó gravemente herida y debido a las lesiones posteriormente murió.

Desde la administración anunciaron una recompensa de 20 millones de pesos por información que pueda da con el paradero del agresor de esta mujer.

“Hemos ofrecido 20.000.000 millones de pesos de recompensa contra el feminicida de Nelcy a quien esperamos tener pronto tras las rejas y contra el que pediremos una ejemplar condena que lo lleve ojalá a pasar sus últimos días en la cárcel”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, el alcalde aseguró que todo aquel que agreda a una mujer físicamente se someterá a todo el peso de la justicia. Es por eso que pide a las autoridades actuar con absoluta contundencia especialmente en estos casos de violencia contra la mujer.

Desde la alcaldía resaltaron que han aumentado la capacidad en las líneas de atención y en los recursos de programas de empoderamiento y apoyo a la mujer, así como en atención psicológica y legal.

Sin embargo, hasta agosto de este 2025 se han conocido al menos

que han prendido las alertas.