Sicarios ultimaron a un joven con antecedentes en el barrio Olaya

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Olaya herrera, sector Las Américas, se presentó el homicidio de Yonaiker Antonio Mejías Castro, de 25 años, con varias heridas con arma de fuego.

El occiso presenta una anotación judicial por el delito de abuso de confianza.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el difunto fue abordado por dos sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta, donde el parrillero desenfunda un arma de fuego y lo lesiona provocando su deceso.

Por su parte realizó la inspección técnica de cadáver la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).