Colsubsidio y Nueva EPS llegan a acuerdo para evitar que usuarios dejen de recibir medicamentos

En las últimas horas se encendieron las alarmas por la circulación de un documento a través de redes sociales y en distintos puntos de atención de droguerías Colsubsidio, en el que se informa la suspensión de entrega de medicamentos para usuarios de Nueva EPS.

El documento señalaba que ya no se entregarían fármacos para tratar enfermedades como el cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, epilepsia, anticoagulación, falla cardiaca, trasplante, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad renal crónica, enfermedades huérfanas y VIH, a partir de determinadas fechas y en distintas regiones del país, como Boyacá, Caquetá, Casanare, Huila, Meta, Quindío, Tolima y Valle del cauca; al igual que Antioquía, Bogotá y Cundinamarca.

Sin embargo, en la mañana de este viernes, directivos de Nueva EPS y Colsubsidio tuvieron una reunión, y allí llegaron a un acuerdo de pago para dar continuidad a la entrega de medicamentos, con el requisito de que estos deben realizarse a tiempo para garantizar la atención a los usuarios.

Esta situación, según comentan los pacientes de Nueva EPS, genera una preocupación constante, ya que si no se cumple debido con el giro de recursos, de alguna forma se ve interrumpida la atención.

“Es una interrupción de servicios, de la calidad del servicio, porque es que no se está pagando. Los acuerdos no se están cumpliendo en su totalidad. El compromiso con los pacientes de las EPS intervenidas era que iban a pagar facturas corrientes y no lo han cumplido. Entonces hacen abonos.”