Nueva EPS anuncia inicio de auditoría forense tras más de un año de intervención del gobierno

Luego de un año seis meses de intervención administrativa, la Nueva EPS anunció el inicio de la auditoría forense a la entidad, proceso que estará a cargo de las firmas SAG Assesment & Consulting, quienes revisarán los estados financieros y acciones de los años 2019 a 2024 y primer semestre de 2025.

#ATENCIÓN Nueva EPS (@NuevaEPS_) anuncia el inicio de la auditoría forense a la entidad, después de un año y seis meses del proceso de intervención. Las firmas SAG Assesment & Consulting se encargarán del proceso de auditoría forense de los años 2019 a 2024 y primer semestre de… pic.twitter.com/zvxILVsLkj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Dentro de los principales procesos que se auditarán e investigarán son contratación, facturación, pagos, tecnología, ingresos, entre otros.

Lea también: Nueva Eps tiene en aprietos la atención médica en tres hospitales

Esto conlleva a revisar aspectos relacionados con la modalidad contractual, giro, costo asociado, servicios, tarifas, concentración y variaciones.

A lo que se suman, ciclo del costo médico, radicación, autorización, conciliación, devoluciones, glosas, reservas técnicas, cuentas por pagar y pago por fuentes de financiación

Más información: Consejo de Estado admitió demanda para anular resolución con la que Supersalud intervino Nueva EPS

Otro de los aspectos analizar son ingresos PBS, No PBS y otros, razonabilidad de estos con la base de afiliados, libros contables, giros y extractos entre otros.