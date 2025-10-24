Salud y bienestar

Nueva EPS anuncia inicio de auditoría forense tras más de un año de intervención del gobierno

Las firmas SAG Assesment & Consulting se encargarán del proceso de auditoría forense de los años 2019 a 2024 y primer semestre de 2025.

Foto: Twitter oficial Nueva EPS.

Andrea Arenas

Luego de un año seis meses de intervención administrativa, la Nueva EPS anunció el inicio de la auditoría forense a la entidad, proceso que estará a cargo de las firmas SAG Assesment & Consulting, quienes revisarán los estados financieros y acciones de los años 2019 a 2024 y primer semestre de 2025.

Dentro de los principales procesos que se auditarán e investigarán son contratación, facturación, pagos, tecnología, ingresos, entre otros.

Esto conlleva a revisar aspectos relacionados con la modalidad contractual, giro, costo asociado, servicios, tarifas, concentración y variaciones.

A lo que se suman, ciclo del costo médico, radicación, autorización, conciliación, devoluciones, glosas, reservas técnicas, cuentas por pagar y pago por fuentes de financiación

Otro de los aspectos analizar son ingresos PBS, No PBS y otros, razonabilidad de estos con la base de afiliados, libros contables, giros y extractos entre otros.

