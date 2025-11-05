Policía conmemora 134 años de legado con ceremonia en Montería y refuerza compromiso de servicio

El coronel Héctor Ruiz, el gobernador Erasmo Zuleta, el general del Ejército, Eduardo Arías, y el coronel Elkin Corredor durante la eucaristía en Montería.

Montería

En un ambiente de fe, gratitud y orgullo institucional, la Policía Nacional de Colombia celebró 134 años de historia y servicio.

La conmemoración incluyó una solemne eucaristía en la Catedral San Jerónimo de Montería, donde autoridades municipales, departamentales y miembros de la comunidad se unieron para rendir homenaje a esta institución, símbolo de disciplina y entrega.

Durante la ceremonia, la emoción y el sentido de pertenencia se hicieron presentes, honrando a quienes con valor y sacrificio han forjado un legado de amor por el país. Al culminar la eucaristía, se realizó una ofrenda floral en honor a los hombres y mujeres policías que entregaron su vida en cumplimiento del deber, recordando con profundo respeto su legado.

El 5 de noviembre, fecha clásica

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, se refirió al significado de la fecha, recordando “el nacimiento de la Policía Nacional de todos los colombianos el 5 de noviembre”.

En sus palabras, reconoció la labor de “todos los policías, hombres y mujeres que trabajamos al servicio de todos los colombianos con todas las dificultades, vicisitudes, con todas las situaciones adversas y obviamente honrando a quienes han entregado su vida por este país, por esta institución”.

El alto oficial dijo que la eucaristía es con el propósito de “darle gracias a Dios, orar a Dios para que nos permita seguir sirviendo, seguir trabajando con corazón, ayudando a otros seres humanos”.

El coronel Ruiz enfatizó la esencia de la vocación policial, describiéndola como “ese bonito trabajo de ser policía, llevando ese trabajo con el alma de servir con vocación y con ese sentido de convicción, de pertenencia por un país que necesita un cambio y que nosotros los policías contribuimos”.

Este compromiso se enmarca en una historia que comenzó el 5 de noviembre de 1891, cuando mediante el Decreto 1000 firmado por el presidente Carlos Holguín Mallarino, nació la Policía Nacional de Colombia.

Desde entonces, la institución ha enfrentado con valor los desafíos de cada época, evolucionando junto al territorio nacional.

Policía mantiene su visión

Hoy, 134 años después, la Policía Nacional en Montería reafirma su compromiso con la ciudadanía, manteniendo viva su misión fundamental: proteger la vida, preservar la convivencia pacífica y garantizar la seguridad.

La institución sostiene que ser policía es más que portar un uniforme; significa llevar en el corazón la convicción de servir con honor, entrega y amor por la patria, un principio que, como destacó el coronel Ruiz, se vive con el alma y con una inquebrantable vocación de servicio para contribuir al cambio que el país necesita.