MinTIC se gastó la plata y no se logró el financiamiento: Gobernador sobre universidad en Montes de María

El gobernador de Bolívar afirmó que la molestia no es con el gobierno sino con el Ministerio de las TIC quien le incumplió a las víctimas del conflicto armado en la región de los Montes de María del departamento de Bolívar: “llevábamos más de un año trabajando lo que iba a hacer por orden del presidente la nueva Universidad de los Montes de María, una universidad que iba a beneficiar a más de 4.000 estudiantes de la zona más afectada por el conflicto armado en la historia de nuestra región”.

Lea también: Gobernador de Bolívar entregó nueva calle pavimentada en el barrio La Quinta de Cartagena

Arana indicó que se logró conseguir el permiso con el ministerio de Educación hace 10 días, pero el Ministerio de las TIC se gastó la plata en otras cosas y no pudo cofinanciar el proyecto: “quiero aclarar que ni siquiera eran ellos los que ponían la mayoría de los recursos, era la gobernación de Bolívar la que ponía la mayoría de recursos en un acuerdo.

“En el departamento de Bolívar no dejamos a nuestra gente sola, ya estamos evaluando cómo garantizamos que se empiece a construir la universidad pública en los Montes de María. El Ministerio de Educación ya había llegado a un acuerdo con la Universidad de Cartagena para que operara esa sede, además le iban a trasladar 18 mil millones de pesos a la Universidad de Cartagena para que concurriera en ese convenio del que hacíamos parte con el Ministerio de las TIC”, comentó el Gobernador.

Le puede interesar: MinTIC se pronunció tras negativa a proyecto de Universidad Montemariana: ¿Qué dijo?

Cabe destacar que en días anteriores El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en relación con el proyecto “Universidad Montes de María”, informó lo siguiente:

A pocas horas de entrar en vigor la restricción establecida en el marco de la Ley de Garantías Electorales, y conforme a los plazos que esta impone para la suscripción de convenios con entes territoriales, a la fecha (7 de noviembre de 2025) no se cuenta con los elementos técnicos, financieros y jurídicos necesarios para la firma del convenio asociado al proyecto mencionado.

Lea más información: MinTIC dijo no a proyecto de la Universidad Montemariana: Mineducación había dado viabilidad

La documentación requerida para su verificación fue radicada por la Gobernación de Bolívar el 4 de noviembre, y un análisis preliminar, se determinó que el proyecto aún no alcanza el nivel de maduración técnica exigido para avanzar en su viabilidad.

En la suscripción del convenio participan la Gobernación de Bolívar, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Universidad de Cartagena.

Lea también: MinTIC asegura que más del 50% del país se encuentra conectado a internet

Dijo la cartera, que si bien todas las entidades han manifestado su voluntad de colaboración mediante cartas de intención, dichas comunicaciones no constituyen un cierre financiero, ni garantizan la disponibilidad total de los recursos necesarios para la ejecución y culminación del proyecto.