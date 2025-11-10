El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cabal señala a Miguel Uribe Londoño de ser un “instrumento” para impedir la elección de presidente

La senadora María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático (CD), ha lanzado duras acusaciones sobre la situación interna de su partido, denunciando una “clara mala intención” y la “instrumentalización” de uno de los precandidatos para desestabilizar el proceso de selección presidencial.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Cabal expresó su preocupación por lo que considera un intento de destruir un proceso que, según ella, venía acatado desde hace un año.

La precandidata señaló que la actual discusión y el “ruido” generado no benefician al partido, que aspira a ser mayoritario y a presentar un candidato fuerte para las elecciones de 2026. Afirmó que este ambiente produce “cansancio” y “desorden” en un momento crucial para la colectividad.

Cabal apuntó directamente a la campaña de Miguel Uribe Londoño, padre del difunto senador del CD, Miguel Uribe Turbay. Aunque matizó que no lo considera el destructor del partido, sino más bien un “instrumento”.

Noticia en desarrollo