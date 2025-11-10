La policía en Caldas desmanteló un grupo dedicado al microtráfico denominado ‘Los delivery’

Desarticulación de ‘Los delivery’

Manizales

Siete integrantes del grupo delincuencial ‘Los Delivery’ fueron capturados en Neira, luego de comprobar durante un año de investigación que eran los encargados del microtráfico de estupefacientes en ese municipio y poblaciones vecinas. La coronel Rocío Milena Melo, comandante de la Policía Caldas, manifiesta que no fue fácil desarticular dicho grupo, ya que no tenían un punto fijo donde expendían los estupefacientes.

“Distribuían la droga en varios puntos del municipio, digamos que hacían domicilios, las entregaban en la calle y espacio público. Fue un gran trabajo investigativo de la mano de la Fiscalía General de la Nación, que nos permitió capturar a siete personas y esto permite dar respuesta a las quejas de la comunidad frente al tráfico local de estupefacientes”.

Los detenidos tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes, por lo que se pusieron a disposición de la autoridad judicial competente para las respectivas judicializaciones.

Capturado por una riña en Riosucio

Entre tanto, en Riosucio, un hombre de 32 años fue capturado luego de agredir con arma blanca a otro sujeto; el hecho sucedió cerca al parque San Sebastián, donde se desencadenó una riña en un establecimiento comercial nocturno. El herido fue remitido a la capital de Caldas por la gravedad de las lesiones.

“Esa captura fue en flagrancia hace pocas horas. El detenido provocó graves lesiones a otra persona, la policía llegó inmediatamente encontrando al presunto agresor con el arma cortopunzante utilizada en el hecho. El herido fue enviado a un centro médico. Ambos individuos estaban bajo los efectos del alcohol, tuvieron una acalorada discusión y, posteriormente, una riña que terminó en un lamentable acto de intolerancia”.

Refuerzo de seguridad en el Magdalena Caldense

Por otra parte, luego de los recientes casos de inseguridad en La Dorada, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, afirma que este municipio ha sido uno de las poblaciones donde se ha fortalecido la seguridad por su ubicación geográfica.

“Hemos trabajado de la mano de las autoridades municipales, la policía y la fiscalía en combatir el crimen en La Dorada. La semana anterior entregamos dos vehículos nuevos para fortalecer los procesos de investigación, los cuales van dirigidos hacia el ente investigador y donde la policía ha venido haciendo un esfuerzo en el puerto caldense; llevamos tres meses sin homicidios y eso ha generado operaciones estructurales muy fuertes que datan en el captura de más de 50 personas en menos de dos meses y eso ha permitido estabilizar la tranquilidad en la población”.

En Supía, un joven de 21 años fue capturado por la policía, le incautaron sustancias alucinógenas sintéticas que distribuía en varios sectores de esta localidad. En lo corrido del presente año, 2.085 personas han sido detenidas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.