En Caldas recuerdan al magistrado Jorge Alberto Echeverri

Crónica del mayor atentado contra la justicia colombiana. El hecho marcó la historia del país / Foto Colprensa

Manizales

Cuarenta años después, en Caldas sigue vivo el recuerdo del magistrado auxiliar de la sala laboral de la Corte Suprema de Jusiticia, Jorge Alberto Echeverri, su historia ha sonado nuevamente con esta fecha donde se recuerda el holocausto al Palacio de Justicia y más cuando el Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación por su muerte, ocurrida durante los hechos en noviembre de 1985.

En Caldas, recuerdan al magistrado y el dolor de sus parientes 40 años después, la historia ha sido relatada por familiares, colegas y periodistas que han mantenido viva su memoria.

Le puede interesar: Consejo de Estado condenó a Estado Colombiano por muerte de magistrado Jorge Alberto Echeverry

Recuerdo de una búsqueda incansable

La periodista Mariela Márquez, recordó cómo su familia, año tras año, acudía a los medios para pedir justicia:

“Lo del doctor Jorge Echeverri Correa, marcó mucho la historia regional judicial, junto con la doctora Fanny González Franco. Su hermano, Wadis Echeverri, que era poeta, siempre lo lloró. Cada año iba a la emisora para enviarle un mensaje a su hermano. Si alguien sufrió profundamente esa pérdida, fue él”, relató la periodista.

Un golpe fuerte para la familia del magistrado

En Caracol Radio hablamos con su hermano, Carlos Eduardo Echeverri, quien rememoró el dolor vivido por su familia desde aquel noviembre de 1985.

“La vida cambió totalmente, eso dejó una devastación completa en nuestras familias. Mi madre, que fue directora de la cárcel de mujeres Villa Josefina en Manizales, sufrió mucho. Jorge Alberto tenía esposa y tres hijas pequeñas, de dos, cinco y siete años. Fue muy duro para todos nosotros.”

Su hermano fue quien fue a buscar su cuerpo a Bogotá momentos después de conocerse la noticia de la toma al Palacio de Justicia, esto por petición de su propia madre, y es que los hermanos Echeverri lograron hablar justo minutos después de empezar la emergencia.

“Enté a un cuarto con decenas de cadáveres desnudos y lavados (…) es indescriptible. Solo quien vivió eso puede entenderlo. Luego nos entregaron un cuerpo que supuestamente era el de Jorge Alberto, pero treinta años después nos informaron que no lo era. Desde entonces, sigue desaparecido.”

El cuerpo entregado como supuestamente el reconococido por su familia, fue sepultado en Manizales, sin embargo, años después, fue exhumado, al comprobarse que pertenecía a un trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia.

Le puede interesar: 40 años de la toma del Palacio de Justicia: las fotos que aún estremecen a Colombia

Otra víctima caldense del Palacio de Justicia sin rastro

El caso del magistrado Echeverri no es el único que sigue generando interrogantes. La también caldense Fanny González Franco, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y cuyo nombre en su honor es el del Palacio de Justicia de Manizales.

La magistrada murió en los mismos hechos y sus restos también fueron exhumados en Manizales tras comprobarse que no correspondían a ella. Su paradero sigue siendo un misterio.