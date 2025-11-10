Juana Londoño oficializa su inscripción como precandidata presidencial del Partido Conservador

Colombia

La congresista Juana Londoño oficializó su inscripción como precandidata presidencial del Partido Conservador Colombiano, de cara al proceso interno con el que esa colectividad elegirá su candidato único para las elecciones de 2026.

Leer también: Partido Conservador extiende plazo de inscripción de candidatos para permitir ingreso a Pipe Córdoba

El registro se realizó ante la dirección nacional del Partido Conservador, en cumplimiento del calendario definido para la selección de aspirantes.

El acto tuvo lugar en Santa Marta, donde Londoño cumplió además una agenda regional con militantes y jóvenes del partido.

Durante el evento, la congresista señaló que su postulación responde al proceso de participación interna que adelanta el conservatismo y destacó la importancia de incluir nuevas voces dentro de la colectividad.

El Partido Conservador informó que definirá al candidato único que representará al partido en los comicios presidenciales de 2026.

Le podría interesar: Efraín Cepeda denuncia “jugadita” en el Partido Conservador y acusa infiltración petrista

Con esta inscripción, el conservatismo avanza en su proceso de organización interna, en un contexto en el que varias colectividades ya comienzan a mover sus fichas de cara a las elecciones del próximo año.

Londoño afirmó: “Como la única mujer precandidata conservadora en esta contienda, no caeré en luchas estériles de poder”.

#POLÍTICA | La congresista Juana Londoño (@juanacarolinaco) oficializó su inscripción como precandidata presidencial del Partido Conservador (@soyconservador).



El anuncio se realizó en Santa Marta, durante una agenda con jóvenes de la colectividad.@paauulissss_… pic.twitter.com/GkCVA8yYKZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2025

¿Quién es Juana Carolina Londoño?

Juana Carolina se ha desempeñado como representante a la Cámara desde 2009 y durante su primer periodo en el Congreso hizo parte de la Comisión Sexta de esa corporación.

Luego, durante su segundo periodo, 2022-2026, ha adelantado sus labores como congresista desde la Comisión Segunda o de Relaciones Exteriores, espacio del que incluso fue presidenta.

“Juana Carolina Londoño Jaramillo ha liderado discusiones cruciales en el Congreso de la República, abordando temas de vital importancia para el país, como la nueva licitación de pasaportes, la crisis por accidentes de helicópteros, el alarmante incremento de la inseguridad en cerca de 700 municipios del país, los cuestionamientos a la “Ruta de la Seda con China”, los reparos sobre la zona binacional y el futuro del empresariado en Colombia”.

Londoño se suma al expresidente del Congreso y también senador Conservador, Efraín Cepeda, quien ya había anunciado su aspiración.

“El Partido Conservador resalta que este proceso apenas comienza y que se espera que otras figuras, que han mostrado interés en representar las banderas históricas de la colectividad, se sumen a la contienda interna”.