INDUMIL denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en manejo de material bélico

La Industria Militar (INDUMIL) respondió a las recientes revelaciones de Caracol Radio sobre posibles irregularidades en el manejo de inventarios de material bélico en la entidad, afirman que se trató de hechos concentrados entre los años 2022 y 2023.

La entidad señaló que en sus almacenes se encontró material obsoleto que debía haber sido destruido por estar fuera de inventario, y que, ante esa situación, activó los mecanismos de control interno y reportó oportunamente los hechos a las autoridades competentes.

Según el documento emitido, desde mayo de 2025 presentaron denuncias y reportes ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.

En paralelo, la institución afirma que adelanta acciones administrativas internas para fortalecer sus controles y mejorar de manera continua sus procesos.

¿Cuál fue la denuncia de Caracol Radio?

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló el viernes 07 de noviembre documentos oficiales enviados desde la Presidencia de la República a la Fiscalía General de la Nación, en los que la Secretaría de Transparencia advierte graves irregularidades en el manejo de material bélico dentro de INDUMIL, la Industria Militar de Colombia.

Según la información conocida, los hallazgos, calificados como de alto riesgo penal y de seguridad nacional, que abarcan más de 12.000 elementos entre armas, granadas, cuerpos de explosivos y bombas de aviación.

Se denuncia la posible pérdida, desvío, manipulación irregular o simulación en la destrucción del material armamentístico, lo que podría implicar riesgos para la seguridad del país.

El informe señala que las principales anomalías se presentaron en la Fábrica Santa Bárbara de INDUMIL, ubicada en Sogamoso, Boyacá, donde se detectaron diez bombas de aviación de entre 250 y 500 libras, algunas descritas como con carga activa.

Estos artefactos fueron encontrados fuera del inventario oficial, en polvorines y contenedores sin registro en el sistema SAP ni acto administrativo que respaldara su custodia.

Entre otros hallazgos hay:

• 502 granadas de 40 milímetros que salieron del inventario sin autorización.

• 46 granadas de mortero de 60 milímetros, dadas de baja desde 2022, pero aún almacenadas.

• 7.256 cuerpos de granadas sin trazabilidad ni registro contable, con hasta 15 años de almacenamiento.