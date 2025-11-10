Neiva

Gran jornada de integración en el Encuentro de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado en Neiva

Más de un centenar de jóvenes participaron en una jornada de diálogo, reflexión y actividades recreativas.

Jóvenes entre los 14 y 28 años, víctimas del conflicto armado. Foto Alcaldía Neiva.

En la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla se llevó a cabo con gran éxito el Encuentro de Jóvenes Víctimas del Conflicto Armado, un espacio de participación y acompañamiento que permitió fortalecer los lazos de confianza y promover la integración entre los asistentes. Durante la jornada, los jóvenes participaron en talleres de expresión y convivencia, compartiendo experiencias y construyendo propuestas para el bienestar colectivo.

La actividad fue liderada por la Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Juventud, en articulación con las secretarías de Paz y Derechos Humanos, Deporte, la Mesa de Participación de Víctimas. Estas entidades unieron esfuerzos para ofrecer una mañana de aprendizaje, alegría y reflexión a los jóvenes del plantel educativo.

Según explicó Brenda Pardo, secretaria de Juventud, el encuentro estuvo dirigido a jóvenes entre los 14 y 28 años, víctimas del conflicto armado, en cumplimiento del plan de trabajo acordado con la Mesa Municipal de Víctimas. “Es fundamental brindarles espacios de escucha y participación, reconocer su resiliencia y acompañarlos en su proceso de crecimiento personal y social”, añadió el líder comunal.

Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer el liderazgo juvenil, el trabajo en equipo y la construcción de proyectos de vida positivos. Además, representan un compromiso de la administración municipal con la reparación simbólica y el apoyo integral a quienes han enfrentado las consecuencias del conflicto, reafirmando que la juventud neivana es protagonista de la paz y el cambio social.

