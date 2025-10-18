Transportadores de carga preocupados por bloqueos de vías

Cúcuta

Los transportadores de carga en el país llamaron la atención del gobierno nacional por las dificultades que se están presentando en el país en materia de movilidad como consecuencia de los bloqueos que se presentan en algunas regiones.

La Asociación Colombiana de Camioneros informó que en cinco zonas del país hay traumatismos por problemas de orden público que derivan en acciones violentas que van en contravía y detrimento del gremio.

En Norte de Santander se registran cierres en la vía Ocaña por arreglos a la infraestructura que ha retrasado operaciones de carga, comunicación vial y llegada a los puertos del caribe.

Así mismo el gremio señaló que las pérdidas acumuladas por inmovilización y daños a nivel general superan los cien millones de pesos, situación que afecta la seguridad, la vida y el sustento de miles de familias.

Frente a ese panorama el sector reclamó la apertura de las vías que están bloqueadas, activación de coberturas especiales de las pólizas de terrorismo, acompañamiento del ministerio de transporte, levantamiento de las talanqueras de peajes durante 72 horas.

Finalmente manifestaron a la opinión pública que el sector transportador continúa cumpliendo su misión de abastecer el país en medio de los brotes de inseguridad recientes.